Bericht: Urheber von Autoattacke in Bottrop lebte zeitweilig in Psychiatrie

Staatsanwaltschaft lässt Schuldfähigkeit von inhaftiertem 50-Jährigem überprüfen

Köln (AFP) - Der Urheber der offenbar fremdenfeindlichen Autoattacke von Bottrop hat einem Medienbericht zufolge seit Jahrzehnten unter einer schizophrenen Erkrankung gelitten. Der heute 50-jährige Deutsche aus Essen habe im Jahr 2005 zeitweilig in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik gelebt, berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagsausgabe).

Im Verhör berichtete der Beschuldigte demnach, dass er sich nach wie vor in psychiatrischer Behandlung befinde. Vor diesem Hintergrund will die zuständige Essener Staatsanwaltschaft dem Bericht zufolge die Frage seiner Schuldfähigkeit durch einen Gutachter überprüfen lassen.

Während der Vernehmung soll der Essener der Zeitung zufolge auch teils krude Angaben zu seinem Motiv gemacht haben. Demnach wollte er mit seinen Taten etwaigen Anschlägen durch syrische oder afghanische Flüchtlinge zuvorkommen.

Der 50-Jährige war in der Silvesternacht mit seinem Auto in Bottrop und Essen mehrfach in Menschenansammlungen gefahren. Dabei wurden insgesamt acht Menschen verletzt, eine Syrerin schwebte vorübergehend in Lebensgefahr. Gegen den Essener wurde Haftbefehl wegen mehrfachen Mordversuchs erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft.