Bericht: Verschuldung von Alleinerziehenden in Deutschland steigt

Berlin (AFP) - Alleinerziehende in Deutschland haben immer stärker mit Verschuldung zu kämpfen. Im Jahr 2018 hatten Alleinerziehenden-Haushalte im Schnitt 22.000 Euro Gesamtschulden, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstagsausgabe) unter Berufung auf eine Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion berichtet. 2013 habe der Wert bei 16.800 Euro gelegen, 2008 bei 13.100 Euro.

Den Angaben zufolge gab es 2018 rund 2,58 Millionen Alleinerziehende in Deutschland und damit 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Anteil der Erwerbstätigen unter den Alleinerziehenden lag im vergangenen Jahr bei 72,8 Prozent. Im Jahresdurchschnitt 2018 verdienten 181.000 Alleinerziehende demnach so wenig, dass sie ihren Lohn mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken mussten. Ein Jahr zuvor waren unter den Alleinerziehenden noch 208.000 Aufstocker gewesen. 41,5 Prozent der Alleinerziehenden lagen im vergangenen Jahr mit ihrem Einkommen unterhalb der so genannten Armutsrisikoschwelle von 60 Prozent des mittleren Einkommens.

Der AfD-Sozialpolitiker René Springer sagte dem RND, trotz stetig steigender Ausgaben in der Sozialpolitik habe die Verschuldung von Alleinerziehenden in den letzten zehn Jahren besorgniserregend zugenommen. "Die Leidtragenden sind vor allem alleinerziehende Mütter und deren Kinder", fügte der Bundestagsabgeordnete hinzu. Springer forderte eine stärkere Unterstützung der Bundesregierung von Alleinerziehenden.