Nach Protesten gegen Preissteigerungen im vergangenen Jahr

Berichte: Jordanien erhöht erneut Steuern auf Benzin und Brot

Amman (AFP) - Auf die Jordanier kommen Berichten zufolge höhere Preise für Brot und Benzin zu. Die Regierung des verschuldeten Landes plane umfangreiche Steuererhöhungen, meldeten mehrere Zeitungen am Dienstag. Die Benzinsteuer werde im kommenden Monat von 24 Prozent auf 30 Prozent angehoben, während sich der Brotpreis sogar verdoppele. Die Steuern auf Erfrischungsgetränke steigen demnach von zehn auf 20 Prozent.

Protest gegen Steuererhöhungen im vergangenen Jahr © AFP

Auch für eine Packung Zigaretten müssen die Jordanier laut den Berichten künftig umgerechnet 23 Cent mehr zahlen. Die Regierung, die auf Mehreinnahmen in Höhe von 761 Millionen Dollar hoffe, wolle zugleich arme Familien finanziell unterstützen. Im vergangenen Februar hatten Preiserhöhungen infolge von Steuererhöhungen auf Brot, Benzin, Zigaretten und Internetanschlüsse Proteste in Jordanien hervorgerufen.

Die Staatsverschuldung des Landes liegt bei 35 Milliarden Dollar. Das entspricht 90 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das Königreich leidet schwer unter den Konflikten in den Nachbarstaaten Syrien und Irak. Hunderttausende Flüchtlinge suchten in den vergangenen Jahren Zuflucht in Jordanien. Nach Angaben der Regierung in Amman leben insgesamt 1,3 Millionen Syrer in den Flüchtlingslagern des Landes.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte Jordanien 2016 eine Kreditlinie in Höhe von 723 Millionen Dollar über drei Jahre zugebilligt. Im Gegenzug verpflichtete sich die Regierung, Strukturreformen umzusetzen.