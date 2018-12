Außenamtssprecherin und frühere Fox-News-Journalistin galt als Favoritin

Berichte: Trump wird Heather Nauert als neue UN-Botschafterin nominieren

Washington (AFP) - US-Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge die derzeitige Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, zur neue Botschafterin bei den Vereinten Nationen machen. Trump werde die frühere Fox-News-Journalistin am Freitag als Nachfolgerin der scheidenden UN-Botschafterin Nikki Haley nominieren, berichteten mehrere Medien am Donnerstag. Der Senat müsste der Personalie noch zustimmen.

Heather Nauert © AFP

Die 48-jährige Außenamtssprecherin hatte zuletzt als Favoritin für den diplomatischen Spitzenposten gegolten. Trump selbst hatte Anfang November gesagt, Nauert werde für das Botschafteramt "ernsthaft" in Erwägung gezogen.

Nauert hat ein Journalismusdiplom von der Columbia University in New York. Sie arbeitete zunächst für den Fernsehsender ABC, bevor sie als Moderatorin und Korrespondentin zu dem konservativen und Trump wohlgesonnenen Nachrichtensender Fox News wechselte.

Im April 2017 wurde sie Sprecherin des US-Außenministeriums. Dort diente sie zunächst unter Rex Tillerson, bevor dieser von Mike Pompeo abgelöst wurde. Von März bis Oktober 2018 war sie kommissarische Staatssekretärin für öffentliche Angelegenheiten.