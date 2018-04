Zölle ab 1. Mai auf Aluminium und Stahl erwartet

Berlin erwartet von Merkel-Besuch keinen Meinungsumschwung Trumps im Zollkonflikt

Berlin (AFP) - Im Konflikt um US-Zölle auf Aluminium und Stahl erwartet die Bundesregierung nicht, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den US-Präsidenten Donald Trump bei ihrem Besuch in Washington zu einem raschen Meinungsumschwung bewegen kann. "Aus heutiger Sicht muss man davon ausgehen, dass die Zölle am 1. Mai kommen", hieß es am Donnerstag vor dem Abflug der Kanzlerin aus deutschen Regierungskreisen in Berlin.

Handschlag zwischen Merkel und Trump im März 2017 © AFP

Im Rahmen seiner protektionistischen Handelspolitik hat Trump Zölle auf Importe von Aluminium und Stahl verhängt und die Europäische Union erst nach Protesten vorläufig bis zum 1. Mai ausgenommen. Seitdem wird intensiv um eine Lösung gerungen.

Doch vor dem Treffen von Merkel und Trump am Freitag im Weißen Haus rechnet die Bundesregierung nicht damit, dass die US-Regierung sich vor Ablauf der Frist zu einer dauerhaften Ausnahmeregelung für die EU bereit erklärt. "Und dann muss man sehen, wie man damit umgeht", hieß es aus Berliner Regierungskreisen.

Die EU-Kommission hat bereits eine Liste mit US-Waren im Wert von 2,8 Milliarden Euro erstellt, die sie ihrerseits mit Strafzöllen belegen könnte. Sie umfasst neben Eisen- und Stahlgütern auch Produkte wie Orangensaft, Jeans, Whiskey und Harley-Davidson-Motorräder.

Die Wirtschafts- und Handelspolitik zählt bei dem zweiten Besuch Merkels in der US-Hauptstadt seit Trumps Amtsantritt zu den zentralen Themen. Trump sind der hohe Exportüberschuss der EU im Warenhandel mit den USA ein Dorn im Auge. Der US-Präsident wirft der EU zudem vor, deutlich höhere Zölle als die USA etwa auf Autos zu erheben. Schon mehrfach nahm er deswegen die deutschen Autobauer verbal ins Visier.

Merkel müsse Trump verdeutlichen, "welche Risiken von den US-Maßnahmen nicht nur für die Weltwirtschaft und den Welthandel, sondern auch für die US-Wirtschaft ausgehen", forderte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Angriffe auf den Freihandel gefährden Wohlstand und Arbeitsplätze auf beiden Seiten des Atlantiks."

Auch bei der Bundesregierung lässt der wirtschaftspolitische Kurs der USA die Alarmglocken schrillen. Ein Ziel der Reise der Kanzlerin sei, die gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen "nicht nur zu erhalten sondern zu vertiefen", wird in Regierungskreisen betont. Dafür ist die Bundesregierung zu einem "breiten Dialog" zum Thema Handel und Zölle bereit - der sich jedoch auf alle Industrieprodukte und nicht nur auf Autos beziehen soll.

Themen des Treffens im Weißen Haus sollen zudem internationale Krisenherde wie der Krieg in Syrien, das nordkoreanische Atomprogramm oder der Konflikt in der Ostukraine sein. Zudem will Merkel ebenso wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der in den vergangenen Tagen zu einem pompösen Staatsbesuch bei Trump zu Gast war, mit dem US-Präsidenten über das Atomabkommen mit dem Iran sprechen.

Trump droht mit der Aufkündigung des Abkommens - er hat es wiederholt als "schlechtesten Deal aller Zeiten" bezeichnet. Macron hatte Trump vorgeschlagen, ein "neues Abkommen" auszuarbeiten, um Sorgen über die Rolle des Iran in regionalen Konflikten sowie das Raketenprogramm des Landes einzubeziehen und eine friedfertige Ausrichtung des Atomprogramms langfristig zu sichern.

Ein "ganz entscheidender Punkt" sei, dass das bisherige Atomabkommen erhalten bleibe, wird von der Bundesregierung betont. Zusätzliche Absprachen könnten aber vereinbart werden.