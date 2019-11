Berlin richtet Festivalwoche zum 30. Jahrestag des Mauerfalls aus

Berlin (AFP) - In Berlin findet ab Montag eine Festivalwoche zum 30. Jahrestag des Mauerfalls statt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) eröffnet die Veranstaltungsreihe am Alexanderplatz mit einer Rede (17.30 Uhr). Sieben Tage lang sollen an sieben Schauplätzen der friedlichen Revolution 1989 hunderte Veranstaltungen stattfinden. Unter anderem ist eine Kunstinstallation geplant, bei der 30.000 Botschaften über der Straße des 17. Juni schweben sollen.

Festivalwoche wird am Brandenburger Tor vorbereitet © AFP

Die Feierlichkeiten sollen den Veranstaltern zufolge an die Menschen erinnern, die vor 30 Jahren auf die Straße gingen und mit einer friedlichen Revolution die Mauer zu Fall brachten. Den Höhepunkt der Festivalwoche bildet eine Bühnenshow am Abend des 9. Novembers am Brandenburger Tor. Dort will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Ansprache halten, auftreten soll auch die Staatskapelle unter der Leitung von Daniel Barenboim.