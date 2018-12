Berliner Abgeordnetenhaus berät in erster Lesung über Frauentag als Feiertag

Berlin (AFP) - Das Berliner Abgeordnetenhaus will heute (10.00 Uhr) den Frauentag als neuen Feiertag auf den Weg bringen. In erster Lesung soll im Parlament des Stadtstaats über ein entsprechendes Gesetzesvorhaben der rot-rot-grünen Landesregierung beraten werden. Bereits am nächsten Frauentag am 8. März kommenden Jahres soll dann der neue Feiertag gelten.

Frauentag soll in Berlin Feiertag werden © AFP

Eine Reihe anderer Landesparlamente hatte in diesem Jahr neue Feiertage eingeführt. Während die norddeutschen Bundesländer den Reformationstag zum Feiertag machten, erklärte Thüringen den Weltkindertag zum Feiertag.