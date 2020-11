Berliner SPD wählt auf hybridem Parteitag neues Führungsduo mit Giffey

Berlin (AFP) - Die Berliner SPD kommt am Freitag (17.00 Uhr) zu einem zweitägigen hybriden Landesparteitag zusammen, auf dem unter anderem ein neues Vorsitzendenduo aus Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und dem Berliner Fraktionschef Raed Saleh gewählt werden soll. Beide sollen den seit 2014 als Parteichef amtierenden Regierenden Bürgermeister Michael Müller ablösen, der aus der Landespolitik in den Bundestag wechseln will.

SPD-Logo © AFP

Der Parteitag findet wegen der Corona-Pandemie online statt, die Wahlgänge erfolgen in dezentralen Wahllokalen. Die Wahl des Landesvorstands ist für Freitagabend geplant, am Samstag sollen die Ergebnisse bekannt gegeben werden. Ursprünglich sollte der Landesparteitag am 31. Oktober stattfinden, wurde aber wegen der Coronalage verschoben.