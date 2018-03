EU-Parlamentspräsident erklärt sich bereit

Berlusconi präsentiert Tajani als Kandidat für Amt des Regierungschefs

Rom (AFP) - EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat sich bereit erklärt, im Falle eines Wahlsiegs des rechten Parteienbündnisses bei der Parlamentswahl in Italien das Amt des Regierungschefs zu übernehmen. Er habe Silvio Berlusconi am Donnerstagabend mitgeteilt, dass er bereit sei, "Italien zu dienen", teilte Tajani im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. "Jede weitere Entscheidung liegt von jetzt an bei unseren Bürgern und dem Präsidenten der Republik."

EU-Parlamentspräsident Tajani © AFP

Berlusconi zeigte sich im Fernsehen "glücklich" über die "gute Nachricht". Der langjährige Ministerpräsident darf wegen einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung nicht selbst kandidieren. Er will aber seine Partei Forza Italia mit Hilfe einer rechten Koalition zum Sieg führen. Er hatte lange offen gelassen, wem er das Amt des Regierungschefs anvertrauen will, Anfang der Woche aber angekündigt, dass er Tajani ausgewählt habe. Es sei aber noch unklar, ob dieser dazu bereit sei.

Der 64-jährige Tajani ist ein langjähriger Weggefährte Berlusconis, seitdem der Medienmagnat 1994 in die Politik ging. Er war zunächst Berlusconis Sprecher und ist seit mehr als 20 Jahren Abgeordneter im EU-Parlament. Seit dem vergangenen Jahr ist er EU-Parlamentspräsident.

Das Bündnis aus Berlusconis Partei Forza Italia (FI), Matteo Salvinis rassistischer Lega, der rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia (FDI) von Giorgia Meloni und Raffaele Frittos Wir mit Italien (NCI) wird Umfragen zufolge bei der Wahl am Sonntag die meisten Stimmen bekommen. Innerhalb des Bündnisses kämpfen FI und die Lega jedoch darum, mehr Stimmen als die jeweils andere Partei zu bekommen, um innerhalb einer Koalition den Kandidaten für den Posten des Regierungschefs vorschlagen zu können.