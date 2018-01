Berufungsgericht entscheidet über Haftstrafe für Lula vor Präsidentschaftswahl

Porto Alegre (AFP) - Ein brasilianisches Berufungsgericht entscheidet am Mittwoch über die Verurteilung des ehemaligen Staatspräsidenten Luiz Inacio Lula da Silva zu neuneinhalb Jahren Haft wegen Korruption. Hebt das Gericht in Porto Alegre das Urteil vom vergangenen Juli auf, dann kann Lula im Oktober womöglich bei der Präsidentschaftswahl antreten. In den Umfragen liegt er derzeit in Führung.

Aktivistinnen für Lulas Recht zur Kandidatur im Oktober © AFP

Lulas Arbeiterpartei (PT) bringt Anhänger in hunderten Bussen zum Gericht in Porto Alegre. Veranstaltungen sind auch in São Paulo vorgesehen, wo der 72-jährige Lula am Mittwoch auf das Urteil warten will. Rechte Gruppen haben ihrerseits zu Demonstrationen gegen Lula aufgerufen. In Porto Alegre wird das Polizeiaufgebot durch Soldaten verstärkt. Gegen den ehemaligen Gewerkschaftsführer Lula sind noch weitere Korruptionsverfahren anhängig, die er als politisch motiviert kritisiert. Lula regierte Brasilien von 2003 bis 2010.