Demonstranten solidarisieren sich mit Demokratiebewegung

Beschäftigte der Bankenbranche protestieren in Hongkong

Hongkong (AFP) - Hunderte Beschäftigte der Finanzbranche in Hongkong haben sich mit den Massenprotesten gegen die wachsenden chinesischen Eingriffe in der Sonderverwaltungszone solidarisiert. Bei strömendem Regen versammelten sich die Bankenmitarbeiter am Donnerstagabend (Ortszeit) zu einer Demonstration im Finanzdistrikt. Dabei hielten sie ihre Handys in die Höhe, um eine spontane Lichtershow zu schaffen, und bekundeten in Sprechchören ihre Unterstützung für die seit Wochen andauernden Großdemonstrationen.

Protest gegen Anklage von 44 Demonstranten © AFP

Nach Angaben der Organisatoren nahmen Beschäftigte von rund 80 Banken an der Demonstration teil, zu der über den Internetdienst Telegram aufgerufen worden war. Mehr als 700 Bankenmitarbeiter veröffentlichten Fotos ihrer Hausausweise im Netz, um ihre Teilnahme an einer Großdemonstration in der gesamten Stadt am kommenden Montag anzukündigen.

Empört zeigten sich die Bankbeschäftigten vor allem über die Angriffe durch Mitglieder der chinesischen Mafia, der sogenannten Triaden, auf regierungskritische Demonstranten. Bei den Attacken der Schlägertrupps waren im Juli mindestens 45 Menschen verletzt worden. Es besteht der Verdacht, dass diese Angriffe von der Polizei absichtlich zugelassen worden waren.

Teilnehmer der Kundgebung am Donnerstag warfen den Polizeibehörden vor, im Vorgehen gegen die Massenproteste mit den Triaden zu kooperieren. KS Wong, der für die HSBC-Bank arbeitet, bezeichnete dies als Problem für ausländische Investoren. Deren Vertrauen in den Hongkonger Markt hänge davon ab, dass sie "in unseren Rechtsstaat vertrauen" könnten.

Die Proteste in Hongkong waren ursprünglich durch ein später zurückgezogenes Auslieferungsgesetz ausgelöst worden, das die Überstellung von Verdächtigen an das chinesische Festland erlaubt hätte. Später weiteten sie sich zu einer Bewegung für demokratische Reformen und gegen den wachsenden Einfluss Pekings in der ehemaligen britischen Kronkolonie aus. Großbritannien hatte Hongkong 1997 an die Volksrepublik übergeben. Für 50 Jahre wurde der Finanzmetropole dabei aber ein Sonderstatus gewährt.