Ermittlungen zu Hafenkonzessionen in Westafrika

Bestechungsverfahren gegen französischen Großunternehmer Bolloré

Paris (AFP) - Wegen Korruptionsvorwürfen hat die französische Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen den Großunternehmer und Milliardär Vincent Bolloré eingeleitet. Der 66-Jährige wird unter anderem der Bestechung ausländischer Staatsangestellter sowie der Mittäterschaft bei Untreue und Fälschung beschuldigt, wie am Mittwochabend aus Justizkreisen verlautete. Hintergrund sind zwei Hafenkonzessionen für Bollorés Unternehmensgruppe in den westafrikanischen Staaten Togo und Guinea.

Vincent Bolloré © AFP

Bolloré, einer der bekanntesten Unternehmer Frankreichs, war wegen der Vorwürfe am Dienstagmorgen in Nanterre bei Paris in Polizeigewahrsam genommen worden. Untersuchungsrichter leiteten dann ein Ermittlungsverfahren gegen den Geschäftsmann ein.

Bollorés Sprecher bekräftigte, für den 66-Jährigen gelte weiterhin die Unschuldsvermutung. Er habe nun Zugang zu den Ermittlungsakten und könne auf die "unbegründeten Anschuldigungen" antworten.

Die Untersuchungsrichter verdächtigen Bolloré, über die zu dem Konzern gehörende Marketingagentur Havas an Konzessionen für den Betrieb der Häfen von Lomé in Togo und Conakry in Guinea gelangt zu sein. Havas hatte im Präsidentschaftswahlkampf in Guinea 2010 den späteren Wahlsieger Alpha Condé beraten und in Togo den im selben Jahr wiedergewählten Präsidenten Faure Gnassingbé.

Laut der Zeitung "Le Monde" soll Havas seine Dienste zu vergünstigten Konditionen angeboten haben - damit Bolloré im Gegenzug die Hafenkonzessionen bekommt. Neben dem Konzernchef wurden nun auch zwei weitere Bolloré-Verantwortliche formell beschuldigt. Der Großkonzern, der in Afrika 16 Hafenterminals betreibt, weist die Vorwürfe zurück.

Der Bolloré-Konzern ist eine weitverzweigte Unternehmensgruppe, die unter anderem in der Logistikbranche, in der Landwirtschaft, in der Telekommunikation und im Mediengeschäft tätig ist.