Hintergründe der Tat und Motive der Kidnapper unklar

Bewaffnete Männer entführen Bürgermeister von Libyens Hauptstadt Tripolis

Tripolis (AFP) - Bewaffnete Männer haben den Bürgermeister der libyschen Hauptstadt Tripolis entführt. Die Kidnapper seien am Mittwochabend in das Haus des Bürgermeisters Abdulrauf Hassan Beitelmal eingedrungen und hätten ihn "mit Waffengewalt" verschleppt, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die Täter seien nicht bekannt und hätten zunächst keine Forderungen gestellt. Die Stadtverwaltung forderte Libyens Regierung auf, sich "unverzüglich" für Beitelmals Freilassung einzusetzen.

Straßenszene in Libyens Hauptstadt Tripolis © AFP

Seit dem Sturz von Libyens langjährigem Machthaber Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. Die international anerkannte Regierung in Tripolis übt über weite Teile Libyens keine Kontrolle aus. In zahlreichen Gebieten haben bewaffnete Milizen das Sagen.

In der Hautstadt Tripolis hatte sich die Sicherheitslage seit vergangenem Sommer verbessert. Damals hatten Regierungstruppen mit verbündeten Milizen ihre Rivalen aus der Stadt vertrieben. Entführungen sind aber nach wie vor häufig.