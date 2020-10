Bewerber um den CDU-Vorsitz treffen sich zu erster Debatte

Berlin (AFP) - Die drei Bewerber um den CDU-Vorsitz treffen am Samstagabend (18.00 Uhr) zu einer Debatte aufeinander. Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen präsentieren sich von Berlin aus bei einer digitalen Veranstaltung der Jungen Union (JU) zunächst mit jeweils fünfminütigen Redebeiträgen. Danach können JU-Mitglieder per Video Fragen stellen.

CDU-Logo © AFP

Die Mitglieder der Nachwuchsorganisation können anschließend zwei Wochen lang abstimmen, welchen Bewerber sie am liebsten auf dem Chefposten sähen. Gewählt wird der neue CDU-Vorsitzende nach bisheriger Planung auf einem Parteitag mit 1001 Delegierten am 5. Dezember in Stuttgart. Ob dieser Plan angesichts der rapide steigenden Corona-Infektionszahlen beibehalten werden kann, ist offen.