Afroamerikanischer Ex-Gouverneur Patrick wirft das Handtuch

Bewerberfeld der US-Demokraten dünnt sich weiter aus

Washington (AFP) - Nach der Präsidentschaftsvorwahl im US-Bundesstaat New Hampshire dünnt sich das Bewerberfeld der Demokraten weiter aus. Mit dem früheren Gouverneur Deval Patrick warf am Mittwoch der letzte afroamerikanische Bewerber das Handtuch. Der Vertreter des moderaten Parteiflügels erklärte, er habe in New Hampshire nicht genügend Rückenwind für eine Fortsetzung des Wahlkampfes bekommen. Der 63-Jährige war bei der Vorwahl in dem Ostküstenstaat am Dienstag nur auf 0,4 Prozent gekommen.

Ex-Gouverneur Deval Patrick © AFP

Der frühere Gouverneur des Bundesstaates Massachusetts war der letzte Afroamerikaner im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten. Mit seinem Rückzug gibt es noch acht Bewerber - ein nach wie vor ein großes Bewerberfeld.

In New Hampshire war der linksgerichtete Senator Bernie Sanders auf dem ersten Platz gelandet, vor dem früheren Bürgermeister Pete Buttigieg, den Senatorinnen Amy Klobuchar und Elizabeth Warren und dem früheren Vize-Präsidenten Joe Biden. Die nächste Vorwahl wird am 22. Februar im Bundesstaat Nevada ausgetragen.