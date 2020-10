Stabschef des US-Präsidenten hält Virus-Ausbreitung für nicht kontrollierbar

Biden: Trump hat Kampf gegen das Coronavirus aufgegeben

Washington (AFP) - US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump vorgeworfen, den Kampf gegen das Coronavirus aufgegeben zu haben. Der Präsident kapituliere vor der Pandemie und hoffe, "dass das Virus einfach verschwindet, wenn er es ignoriert", erklärte Biden am Sonntag.

US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden © AFP

Der frühere Vizepräsident bezog sich auf Äußerungen von Trumps Stabschef Mark Meadows über die Corona-Strategie der Regierung. "Wir werden die Pandemie nicht kontrollieren", sagte Meadows im Fernsehsender CNN. Entscheidend sei vielmehr, dass ein Impfstoff und Medikamente gegen das Virus zum Einsatz kommen.

In den USA war am Samstag erneut ein Rekordwert bei den Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden binnen 24 Stunden fast 89.000 neue Ansteckungsfälle erfasst. Insgesamt 252.000 Infizierte starben bislang in den USA.