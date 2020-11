Gewählter US-Präsident bereitet Übernahme der Amtsgeschäfte vor

Biden bezeichnet Trumps Verhalten nach Wahl als "Peinlichkeit"

Wilmington (AFP) - Der neugewählte US-Präsident Joe Biden hat die Weigerung von Amtsinhaber Donald Trump, seine Wahlniederlage anzuerkennen, als "Peinlichkeit" bezeichnet. "Ich denke ganz ehrlich, dass es eine Peinlichkeit ist", sagte Biden am Dienstag, als er bei einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt Wilmington nach Trumps Verhalten gefragt wurde. "Wie kann ich das taktvoll sagen: Ich denke, dass es dem Vermächtnis des Präsidenten nicht helfen wird."

Der künftige US-Präsident Joe Biden © AFP

Zugleich betonte Biden, er bereite ungeachtet der fehlenden Kooperation der Trump-Regierung die Übernahme der Amtsgeschäfte vor. Dass Trump seinen Sieg bislang nicht anerkannt habe, habe "keine großen Auswirkungen auf unsere Planungen", sagte der frühere Vizepräsident.

Biden war am Samstag zum Sieger der Präsidentschaftswahl vom 3. November ausgerufen worden. Trump erkennt den Sieg des 77-Jährigen aber nicht an. Er spricht von angeblichem Wahlbetrug und will das Ergebnis mit juristischen Mitteln anfechten. Trumps Amtszeit läuft noch bis zum 20. Januar. Dann soll Biden als 46. Präsident der US-Geschichte vereidigt werden.