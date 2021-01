Künftiger Präsident vervollständigt außenpolitisches Team

Biden nominiert Diplomatin Sherman als Vize-Außenministerin

Washington (AFP) - Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat die Zusammenstellung seines außenpolitischen Mannschaft abgeschlossen. Wie Bidens Übergangsteam am Samstag mitteilte, soll die 71-jährige Diplomatin Wendy Sherman neue Vize-Außenministerin werden. Sherman hatte den Posten bereits während der zweiten Amtszeit von Ex-Präsident Barack Obama bekleidet. In dieser Funktion war sie maßgeblich am Abschluss des internationalen Atomabkommens mit dem Iran beteiligt.

Wendy Sherman © AFP

Für die Verwaltung des Außenministeriums nominierte Biden demnach seinen langjährigen Vertrauten Brian McKeon. Bereits Ende November hatte Biden angekündigt, dass Antony Blinken den Posten des Außenministers übernehmen soll. Gemeinsam sollen sie laut Bidens Übergangsteam die US-Außenpolitik "reparieren" und "neu denken". Die Kandidaten müssen noch vom Senat bestätigt werden. Biden wird am kommenden Mittwoch ins Amt eingeführt.