Wahlkampfleiterin O'Malley Dillon wird Vize-Stabschefin

Biden wählt weitere Vertraute für Schlüsselpositionen im Weißen Haus aus

Washington (AFP) - Der gewählte US-Präsident Joe Biden bereitet weiter die Amtsübernahme vor und hat eine Reihe von Vertrauten für Schlüsselpositionen im Weißen Haus ausgewählt. Bidens 44-jährige Wahlkampfleiterin Jen O'Malley Dillon soll stellvertretende Stabschefin im Weißen Haus werden, wie das Übergangsteam des Demokraten am Dienstag mitteilte. Der afroamerikanische Abgeordnete Cedric Richmond, der in Bidens Wahlkampf ebenfalls eine zentrale Rolle spielte, wird als "Senior Advisor" ein führender Präsidentenberater.

Biden (r.) und Cedric Richmond © AFP

Ebenfalls zum Senior Advisor ernannte Biden seinen Chef-Wahlkampfstrategen und langjährigen Vertrauten Mike Donilon. Die frühere Jura-Professorin Dana Remus, die auch für Bidens Wahlkampfteam gearbeitet hatte, wird oberste Rechtsberaterin des Weißen Hauses.

Biden hält damit an seiner Linie fest, Schlüsselpositionen in der Regierungszentrale mit Vertrauten zu besetzen. Zu seinem künftigen Stabschef hatte der 77-Jährige bereits vergangene Woche seinen früheren Stabschef in seiner Zeit als Vizepräsident, Ron Klain, ernannt. Jede zweite der bislang im Weißen Haus vergebenen Top-Positionen wird mit einer Frau besetzt.

Biden hatte die Präsidentschaftswahl vom 3. November gegen Amtsinhaber Donald Trump gewonnen. Der Republikaner hat allerdings bislang seine Niederlage nicht eingestanden. Trump spricht von angeblichem Wahlbetrug und hat eine Reihe von Klagen eingereicht.

Biden, der am 20. Januar als 46. Präsident der US-Geschichte vereidigt werden soll, bereitet ungeachtet dessen eine Übernahme der Amtsgeschäfte vor. In den kommenden Wochen dürfte er bekanntgeben, wen er in seiner künftigen Regierung zum Minister machen will.

Am Montag hatte Biden Trump eindringlich aufgerufen, eine Übergabe der Regierungsgeschäfte einzuleiten. "Es könnten mehr Menschen sterben, wenn wir uns nicht koordinieren", sagte Biden mit Blick auf die Corona-Pandemie.