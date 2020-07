US-Demokrat setzt im Rennen gegen Trump auf Frau an seiner Seite

Biden will nächste Woche Kandidatin für Amt der Vizepräsidentin auswählen

Washington (AFP) - Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden will in der kommenden Woche seine Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin auswählen. Er werde seine Wahl in der ersten vollen Augustwoche treffen, kündigte Biden am Dienstag im Gespräch mit Reportern an. Seine Entscheidung werde er dann auch der Öffentlichkeit mitteilen. Biden hatte schon vor Monaten versprochen, auf eine Frau als Kandidatin an seiner Seite zu setzen.

Der designierte US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden © AFP

Als eine der Favoritinnen für die Vize-Kandidatur wird die Senatorin Kamala Harris gehandelt, die Biden im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der oppositionellen Demokraten unterlegen war. Weiter genannt werden unter anderen die frühere Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice, die Kongressabgeordnete Val Demings, die Bürgermeisterin von Atlanta, Keisha Lance Bottoms, sowie die Senatorinnen Tammy Baldwin, Tammy Duckworth und Elizabeth Warren. Auch Warren unterlag im diesjährigen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur.

Biden hat sich die Kandidatur gegen Präsident Donald Trump bei der Wahl am 3. November de facto gesichert. In den Vorwahlen der Demokraten setzte er sich klar durch. Die formelle Nominierung des früheren Vizepräsidenten durch seine Partei steht aber noch aus. Sie soll während eines Parteitags vom 17. bis 20. August erfolgen, der wegen der Corona-Pandemie größtenteils virtuell abgehalten wird.