"Bild": Gauland will AfD auch noch in die nächste Bundestagswahl führen

Berlin (AFP) - AfD-Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland plant ungeachtet seines Alters für 2021 eine erneute Kandidatur für den Bundestag. "In der aktuellen Situation muss ich an Bord bleiben", sagte der 77-Jährige der "Bild"-Zeitung (Freitagsausgabe) mit Blick auf Spekulationen, wonach er wegen seines Alters und damit verbundener Einschränkungen vorzeitig ausscheiden könnte. Gauland wäre im Herbst 2021, wenn voraussichtlich die nächste Bundestagswahl stattfindet, 80 Jahre alt.

AfD-Partei- und Fraktionschef Gauland © AFP

Gauland habe zuletzt in mehreren internen Gesprächen mit Vertrauten seinen Machtanspruch erneuert, berichtete die Zeitung weiter. Demnach will er sich in eineinhalb Jahren erneut zum Fraktionsvorsitzenden wählen lassen. Die AfD-Bundestagsfraktion wählt zur Mitte der Legislaturperiode ihre Fraktionsführung neu.