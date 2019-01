Medizinischer Nutzen nur unzureichend erforscht

"Bild": Ministeriums-Gutachten bezweifelt Nutzen von Kieferorthopädie

Berlin (AFP) - Ein vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebenes Gutachten erhebt Zweifel am Sinn kieferorthopädischer Behandlungen. Bis heute könne keine einzige Studie beweisen, "ob und welche langfristigen Auswirkungen die kieferorthopädischen Therapien auf die Mundgesundheit" hätten, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums an den Bundestag, das der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag vorlag.

Demonstration an einem künstlichen Gebiss © AFP

In Deutschland erhält rund jeder zweite Jugendliche eine kieferorthopädische Behandlung wie beispielsweise eine Zahnspange. Die Kosten für die Krankenkassen belaufen sich auf mehr als 1,1 Milliarden Euro pro Jahr.

Bereits im vergangenen April hatte der Bundesrechnungshof Missstände bei kieferorthopädischen Behandlungen kritisiert. Deren medizinischer Nutzen sei nur unzureichend erforscht. Zudem fehlten bundesweite Daten, zum Beispiel über Art, Dauer und Erfolg der Behandlung oder der zugrunde liegenden Diagnosen, kritisierten damals die Rechnungsprüfer.

Die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) daraufhin in Auftrag gegebene Studie des Berliner Forschungs-Instituts IGES bestätigt demnach die Zweifel. Derzeit gebe es "keine ausreichende Evidenz für den patientenrelevanten Nutzen kieferorthopädischer Leistungen". Die Forscher stellen daher infrage, "ob die Ausgaben in der kieferorthopädischen Versorgung den Kriterien der Wirtschaftlichkeit genügen".

Die Bundesregierung sieht nun die Krankenkassen am Zug. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) müsse den Nutzen der Behandlungen bewerten. So etwas sei "keine staatliche Aufgabe", schreibt das Gesundheitsministerium. Das Ministerium plant zugleich ein Expertengespräch zum Nutzen kieferorthopädischer Behandlungen.