Bilderberg-Konferenz berät in der Schweiz über Europa und Klimawandel

Montreux (AFP) - Etwa 130 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Finanzwelt kommen ab Donnerstag zur sogenannten Bilderberg-Konferenz in der Schweiz zusammen. An dem viertägigen Treffen in Montreux nehmen nach Angaben der Veranstalter unter anderem CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und US-Präsidentenberater Jared Kushner teil. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Zukunft Europas, der Klimawandel, Brexit, China, Russland und künstliche Intelligenz.

Trumps Schwiegersohn und Berater Jared Kushner © AFP

Die Teilnehmer kommen den Angaben zufolge aus 23 Staaten Europas und Nordamerikas. Aus den Reihen der Politik kündigten auch der niederländische Regierungschef Mark Rutte, Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ihren Besuch an. Zudem werden die Chefs des französischen Ölriesen Total und der Bank Credit Suisse erwartet. Kritiker bezichtigen die Bilderberg-Gruppe, bei ihren Konferenzen wichtige politische und wirtschaftliche Entscheidungen ohne demokratische Legitimation und öffentliche Kontrolle zu treffen.