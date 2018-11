Reaktion auf Mitgliederentscheid - Neuwahl auf Landesparteitag am Samstag

Bisherige baden-württembergische SPD-Landeschefin Breymaier gibt Posten ab

Stuttgart (AFP) - Die SPD in Baden-Württemberg ist in einer Führungskrise. Die bisherige Landesvorsitzende Leni Breymaier kündigte am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Stuttgart an, beim Landesparteitag am Samstag nicht mehr antreten zu wollen. Breymaier will außerdem als stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende zurücktreten.

Leni Breymaier © AFP

Als Grund für ihren Rückzug aus den Parteiämtern nannte Breymaier das Ergebnis des Mitgliederentscheids. Ihr Herausforderer für den Vorsitz, Lars Castellucci, soll Berichten zufolge knapp vorn liegen. Das genaue Ergebnis wurde nach einer erneuten Auszählung der Stimmen am späten Nachmittag erwartet.

Der Mitgliederentscheid war notwendig geworden, weil die vor zwei Jahren gewählte Breymaier nach Kritik an ihrer Amtsführung von Castellucci herausgefordert worden war.

Breymaier bot Castellucci an, nun zusammen mit ihr einen geeigneten Nachfolger zu suchen, der am Samstag auf dem Landesparteitag in Sindelfingen gewählt werden soll. Ob Castellucci in jedem Fall antritt, war zunächst nicht bekannt. Als geeignete Nachfolger werden in der Partei der Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch und der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup genannt.