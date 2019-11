18 spanische Teilnehmer der Protestaktion festgenommen

Blockade der Autobahn an der Grenze von Spanien und Frankreich beendet

Le Perthus (AFP) - Die Blockade der Autobahn, die zwischen Spanien und Frankreich in der Nähe zum Mittelmeer verläuft, ist beendet. Die französischen Behörden teilten am Dienstag mit, dass bei der Räumung 18 spanische Teilnehmer der am Vortag begonnenen Protestaktion festgenommen worden seien. An der Aktion hatten sich rund 300 Aktivisten der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung beteiligt.

Blockade der Autobahn zwischen Spanien und Frankreich © AFP

Bei dem Polizeieinsatz sei niemand verletzt worden, teilte eine französische Behördenvertreterin mit. Nach dem Bericht einer Reporterin der Nachrichtenagentur AFP setzte die französische Polizei bei der Räumung Schlagstöcke und Tränengas ein.

Die Teilnehmer der Autobahn-Blockade wurden über die anonyme Internet-Plattform "Demokratischer Tsunami" mobilisiert, die schon seit Wochen Massenproteste der Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien kanalisiert. Der Streit um Katalonien war erneut eskaliert, nachdem der Oberste Gerichtshof in Madrid am 14. Oktober Haftstrafen von bis zu 13 Jahren gegen führende Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung verhängt hatte. Bei Zusammenstößen mit der spanischen Polizei wurden inzwischen mehr als 600 Menschen verletzt.