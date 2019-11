Online-Anzeigen richten sich an Wählerschaft in "Swing States"

Bloomberg startet Anzeigenkampagne gegen Trump für 100 Millionen Dollar

New York (AFP) - Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat zwar noch nicht offiziell seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur verkündet - startet aber bereits eine Anzeigenkampagne gegen US-Präsident Donald Trump für 100 Millionen Dollar (90 Millionen Euro). "Das ist ein Alle-Mann-an-Deck-Augenblick. Wir werden direkt gegen Trump kämpfen", erklärte der Milliardär am Freitag im Online-Dienst Twitter und verwies auf einen Artikel der "New York Times" über seinen Plan.

Michael Bloomberg © AFP

In den Online-Anzeigen soll es nicht um Bloomberg gehen, sondern vor allem um Kritik an Trump. Sie richten sich vor allem an die Wählerschaft in den sogenannten Swing States Arizona, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin, die bei der Präsidentschaftswahl 2020 wahlentscheidend sein können.

Der 77-jährige Bloomberg hat sich in den beiden Bundesstaaten Arkansas und Alabama für die Vorwahl der Demokraten registrieren lassen. Ob er tatsächlich in das Rennen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur einsteigt, hat er noch nicht mitgeteilt.

Der Ex-Bürgermeister von New York ist der Ansicht, dass die Favoriten unter den Präsidentschaftsbewerbern der Demokraten, Ex-Vizepräsident Joe Biden und die Senatorin Elizabeth Warren, nicht gegen Trump gewinnen können.

Bloomberg ist wie Trump ein weißer New Yorker Milliardär in den 70ern. Auf der Reichen-Rangliste von "Forbes" steht er auf Platz 15. Sein persönliches Vermögen beläuft sich auf über 50 Milliarden Dollar. Bei den Kongresswahlen im November 2018 unterstützte er demokratische Kandidaten mit 100 Millionen Dollar.