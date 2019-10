Bolivianer wählen neuen Präsidenten

La Paz (AFP) - In Bolivien wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Evo Morales, der erste indigene Staatschef des südamerikanischen Landes, kandidiert erneut. Der seit 13 Jahren regierende Präsident bewirbt sich um eine vierte Amtszeit. Sein Hauptrivale ist Ex-Staatschef Carlos Mesa. Der Wahlausgang gilt als ungewiss, in den letzten Umfragen lag Morales mit knapp 32 Prozent vor Mesa mit rund 27 Prozent.

Boliviens amtierender Präsident Evo Morales © AFP

Boliviens Verfassung verbietet eigentlich eine vierte Kandidatur. Der linksgerichtete Morales hatte im Februar 2016 ein Referendum über eine Verfassungsänderung verloren - das oberste Wahlgericht genehmigte jedoch im Dezember 2018 seine Kandidatur. Morales geriet zuletzt zunehmend in die Kritik. Aktivisten warfen ihm vor, mit seiner Politik das Abbrennen von Waldflächen im Amazonas zu unterstützen. Seine Gegner kritisieren außerdem, er toleriere Korruption und investiere auf Kosten des Gesundheits- und Bildungssystems in teure Bauprojekte.