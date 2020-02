Wahlgericht begründet Entscheidung mit Fehlen von ständigem Wohnsitz

Bolivianischer Ex-Präsident Morales darf nicht für Senat kandidieren

La Paz (AFP) - Dem früheren bolivianischen Präsidenten Evo Morales ist eine Kandidatur für den Senat des südamerikanischen Landes untersagt worden. Das Oberste Gericht verweigerte Morales am Donnerstag die Zulassung als Senatskandidat bei der Wahl im Mai mit der Begründung, dass er keinen ständigen Wohnsitz in dem Wahlbezirk Cochabamba habe, den er im Parlament vertreten wolle. Morales bezeichnete die Entscheidung in einer Botschaft im Kurzbotschaftendienst Twitter als "Schlag für die Demokratie".

Boliviens Ex-Präsident Morales © AFP

Morales war im November nach wochenlangen Protesten gegen seine Wiederwahl zurückgetreten und zunächst nach Mexiko geflüchtet. Inzwischen lebt der linksgerichtete Politiker im Exil in Argentinien. In seinem Heimatland laufen Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen der Vorwürfe des Wahlbetrugs, der "Aufwiegelung" und des "Terrorismus". In Bolivien finden am 3. Mai Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt.