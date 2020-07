Brasiliens Staatschef nach eigenen Angaben aber symptomfrei

Bolsonaro erneut positiv auf neuartiges Coronavirus getestet

Brasília (AFP) - Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro hat seine Corona-Infektion noch nicht überwunden. Der rechtsradikale Politiker teilte am Mittwoch mit, er sei am Vortag erneut positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Beschwerden habe er aber nicht, seine Therapie mit dem Malariamittel Hydroxychloroquin sei wirksam. "Mir geht es gut, Gott sei Dank", sagte Bolsonaro in einem Live-Video im Onlinenetzwerk Facebook.

Jair Bolsonaro © AFP

Die Pressestelle des Präsidentenpalastes teilte mit, dass Bolsonaro weiterhin in seiner Residenz in Quarantäne bleibe. Seine Arbeit mache der 65-jährige Staatschef unter anderem mithilfe von Videokonferenzen.

Vor einer Woche war Bolsonaro erstmals positiv auf das Coronavirus getestet worden. In den kommenden Tagen will er sich erneut testen lassen. Wie er dem US-Fernsehsender CNN am Montag in einem Interview sagte, kann er es nicht erwarten, wieder seine Residenz zu verlassen, da er das dauernde Zuhausebleiben nicht ertrage.

Bolsonaro steht wegen der Unterschätzung der Corona-Pandemie in der Kritik. Er hatte sich wiederholt über eine in der Hauptstadt Brasília geltende Maskenpflicht hinweggesetzt. Bei Treffen mit Anhängern trug er keine Maske. Auch missachtete er das Abstandsgebot, indem er Anhänger umarmte und ihnen die Hände schüttelte.

Mit rund 1,97 Millionen nachgewiesenen Infektionen und mehr als 75.000 Todesopfern ist Brasilien das am zweitstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Nur die USA haben mehr Opfer zu beklagen.