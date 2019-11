Trumps Ex-Sicherheitsberater hatte seit seiner Entlassung nicht mehr getwittert

Bolton wirft Weißem Haus Blockade seines Twitter-Kontos vor

Washington (AFP) - Der frühere Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, hat dem Weißen Haus vorgeworfen, ihm wochenlang den Zugang zu seinem Konto im Onlinedienst Twitter verweigert zu haben. Bolton schrieb am Freitag in mehreren Tweets, er habe seit seiner Entlassung vor mehr als zwei Monaten keinen Zugriff auf sein persönliches Twitter-Konto gehabt, weil ihm das Weiße Haus die Zugangsdaten nicht zurückgegeben habe. "Aus Angst, was ich sagen könnte?", schrieb Bolton dazu.

John Bolton kurz vor seiner Entlassung © AFP

Jene, die geglaubt hätten, er sei abgetaucht, müsse er nun leider enttäuschen, schrieb Bolton weiter. Sein Twitter-Konto sei wieder "befreit" und er sei froh, auf der Plattform zurück zu sein. In seinem letzten Tweet bedankte sich Bolton bei Twitter. Das Unternehmen habe ihm die "Kontrolle" über sein Konto zurückgegeben.

Bolton war im September von Trump entlassen worden. Beide lagen in einer Reihe außen- und sicherheitspolitischer Fragen über Kreuz. Seit seiner Entlassung hatte Bolton keinen einzigen Tweet abgesetzt.

Das Weiße Haus wies Boltons Vorwürfe zurück. Trumps Sprecherin Stephanie Grisham sagte im Fernsehsender Fox News, möglicherweise habe der 71-Jährige einfach sein Passwort vergessen. "Ich nehme meinen Vater als Beispiel", sagte Grisham. "Menschen fortgeschrittenen Alters wissen vielleicht nicht, dass sie einfach nur Twitter kontaktieren und ihr Passwort zurücksetzen müssen, wenn sie es vergessen haben."