Boris Johnson spricht auf Parteitag der Konservativen in Manchester

Berlin (AFP) - Zum Abschluss des Parteitags der britischen Konservativen in Manchester wird Großbritanniens Premierminister Boris Johnson heute zu den Tory-Delegierten sprechen. Im Unterhaus in London findet nahezu zeitgleich (13.00 Uhr MESZ) die Premierminister-Fragestunde statt. Da sich Johnson in Manchester aufhält, wird sich Außenminister Dominic Raab den Fragen der Abgeordneten stellen.

Boris Johnson © AFP

Die Parteitagsrede von Johnson - seine erste als Parteichef - wird mit Spannung erwartet. Das alles bestimmende Thema auf dem viertägigen Tory-Parteitag war der Brexit. Am Dienstag gab Johnson in einem BBC-Interview bekannt, er wolle der EU "sehr bald" die seit langem erwarteten Vorschläge für ein neues Brexit-Abkommen vorlegen. Eine Verschiebung des für 31. Oktober geplanten EU-Austritts schloss Johnson erneut aus. Kommt es zu keiner Einigung mit Brüssel, droht er mit einem ungeregelten Brexit.