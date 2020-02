Umstrittener Diplomat wechselt von Berlin nach Washington

Botschafter Grenell wird neuer US-Geheimdienstdirektor

Washington (AFP) - Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wird neuer amtierender Geheimdienstdirektor seines Landes. Der 53-jährige Diplomat löst als Aufseher über die Arbeit aller US-Geheimdienste Joseph Maguire ab, wie US-Präsident Donald Trump am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter bekanntgab. Grenell sei ein "hoch angesehener Botschafter" und habe die USA "äußerst gut repräsentiert".

US-Botschafter Grenell © AFP

Grenell ist seit dem Frühjahr 2018 der höchste diplomatische US-Vertreter in Deutschland. Der Trump-Unterstützer nutzte sein Botschafteramt in Berlin für oftmals offensive Ansagen an die Bundesregierung und brach damit mit der üblichen diplomatischen Zurückhaltung. Das brachte ihm in Deutschland viel Kritik ein.

Bei Trump steht Grenell aber hoch im Kurs. In der Vergangenheit war der offen homosexuelle Diplomat immer wieder für hohe Posten im Gespräch, so etwa für das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters oder des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen.