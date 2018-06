Hessens Ministerpräsident mahnt im Unionsstreit zur Vernunft

Bouffier mit 98,5 Prozent als Landesparteichef wiedergewählt

Berlin (AFP) - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ist in Wiesbaden mit deutlicher Mehrheit als Landesparteichef wiedergewählt worden. Bei dem Landesparteitag in Wiesbaden entfielen am Samstag 98,5 Prozent der Stimmen auf den Politiker. Die CDU Hessen sprach von einem "starken Ergebnis" und versicherte, "geschlossen" hinter ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl zu stehen. Glückwünsche kamen unter anderem von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Bouffier nach seiner Wiederwahl © AFP

In seiner Rede in Wiesbaden sprach Bouffier auch den anhaltenden unionsinternen Streit über die Flüchtlingspolitik an. Es wäre "vernünftig gewesen", bei dem einen Punkt eine Lösung zu finden und sich nicht zu zerstreiten, sagte er zu der Forderung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt das ab.

Die Union streite nicht darüber, "dass wir Ordnung an den Grenzen haben wollen", sagte Bouffier in Wiesbaden. "Beide wollen ordnen und steuern." Niemand glaube, dass das "Zertrümmern der Einheit" von CDU und CSU etwas besser mache.