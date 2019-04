Greiser Präsident verbreitet nach Rücktritt eine "allerletzte Botschaft"

Bouteflika bittet Algerier in Abschiedsbrief um Entschuldigung

Algier (AFP) - Nach seinem Rücktritt hat Algeriens Präsident Abdelaziz Bouteflika seine Landsleute in einem Abschiedsbrief um Entschuldigung gebeten. In dem Brief, den die staatliche Nachrichtenagentur APS am Mittwoch verbreitete, schrieb Bouteflika aber auch, dass er immer "mit Ehrlichkeit und Loyalität" regiert habe.

Bouteflika im Jahr 2017 © AFP

Er verlasse die Politik weder "mit Trauer noch mit Angst um die Zukunft unseres Landes", schrieb Bouteflika an seine "lieben Schwestern und Brüder". Er könne aber nicht zurücktreten, ohne seinen Landsleuten eine "allerletzte Botschaft" zukommen zu lassen und diejenigen "um Entschuldigung zu bitten", denen gegenüber er "ohne es zu wollen" seine Pflichten vernachlässigt habe.

Der greise Bouteflika hatte am Dienstagabend nach wochenlangen Massenprotesten seinen Rückzug von der Staatsspitze bekanntgegeben. In Algerien herrscht nun aber Unklarheit, wann und wie seine Nachfolge geregelt wird. Zunächst nahm am Mittwoch der algerische Verfassungsrat das Rücktrittsgesuch des langjährigen Staatschefs an, auch sollte das Parlament informiert werden.

Einstweilen führt der Vorsitzende der oberen Parlamentskammer, der 77-jährige Abdelkader Bensalah, die Amtsgeschäfte. Er muss dafür sorgen, dass innerhalb von 90 Tagen Wahlen stattfinden. Die wöchentlichen Großdemonstrationen sollen trotz des Abgangs des Präsidenten auch an diesem Freitag fortgesetzt werden.