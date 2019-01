Früherer Meister bereut Gewalt gegen Polizisten

Boxer stellt sich nach Faustangriff bei "Gelbwesten"-Demo

Paris (AFP) - Zwei Tage nach einem Faustangriff auf Polizisten bei einer "Gelbwesten"-Demonstration hat sich ein früherer französischer Profi-Boxer gestellt. Der ehemalige französische Meister im Halbschwergewicht, Christophe Dettinger, wurde in Polizeigewahrsam genommen, wie das Innenministerium und die Pariser Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Ihm wird vorgeworfen, am Samstag zwei Beamte angegriffen zu haben.

Boxer stellt sich nach Gewalt bei "Gelbwesten"-Demo © AFP

Dettinger hatte seinen Übergriff zuvor in einem auf YouTube veröffentlichten Video bedauert. "In mir ist die Wut hochgekommen und ja: Ich habe falsch reagiert", sagte er darin. Er habe sich gegen die Polizisten verteidigen wollen, die auf ihn und andere Demonstranten eingeschlagen und ihn, seine Frau und eine Freundin mit Tränengas besprüht hätten. Der Boxer rief die "Gelbwesten" auf, weiter zu demonstrieren - allerdings friedlich.

Nach Dettinger wurde gesucht, seit er auf Videoaufnahmen identifiziert wurde, die in den sozialen Netzwerken zirkulierten. Darauf ist zu sehen, wie ein schwarz gekleideter Mann mit seinen Fäusten auf einen Bereitschaftspolizisten losgeht, der sich mit einem Schild schützt. Auf einem anderen Video tritt derselbe Mann auf einen Polizisten ein, der zu Boden gegangen ist.

Der französische Boxerverband hatte am Sonntag Übergriffe eines "früheren Profi-Boxers" verurteilt, ohne Dettingers Namen zu nennen. Er war 2007 und 2008 französischer Meister im Halbschwergewicht.