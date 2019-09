Brandenburger Parteien treffen Vorentscheidung über künftige Koalition

Potsdam (AFP) - Fast drei Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg soll heute die Vorentscheidung über die künftige Regierungskoalition fallen. SPD, CDU, Grüne und Linke setzten für den frühen Abend Gremiensitzungen in Potsdam an. Danach wollen Vertreter dreier Parteien bei einer Pressekonferenz den Beginn von Koalitionsgesprächen verkünden. Möglich sind eine rot-grün-rote Koalition oder ein sogenanntes Kenia-Bündnis aus SPD, CDU und Grünen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) © AFP

Seit der vergangenen Woche führen SPD, CDU, Linke und Grüne daher jeweils in Dreierrunden Sondierungsgespräche. Die aktuelle rot-rote Regierung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat keine Mehrheit mehr. Weil mit der AfD niemand koalieren will, wird ein Dreierbündnis nötig.