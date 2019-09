Brandenburgs CDU-Fraktion wählt nach Senftlebens angekündigtem Abgang neuen Chef

Potsdam (AFP) - Nach dem Rücktritt des Brandenburger CDU-Partei- und Fraktionschefs Ingo Senftleben wählt seine Landtagsfraktion heute (10.00 Uhr) einen neuen Vorsitzenden. Erwartet wird, dass sein parteiinterner Kritiker Frank Bommert antritt. Bommert hatte zusammen mit der Abgeordneten Saskia Ludwig und vier weiteren Parlamentariern in der zurückliegenden Woche auf eine Abstimmung über den Fraktionsvorsitz gedrungen.

Senftleben war CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl © AFP

Bommert und Ludwig gelten als Vertreter des konservativeren Flügels in der Brandenburger CDU. Medienberichten zufolge könnte auch der als Kompromisslösung geltende Parlamentarische Geschäftsführer Jan Redmann kandidieren. Die brandenburgische CDU war bei der Landtagswahl am 1. September mit nur 15,6 Prozent auf dem dritten Platz hinter der SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke und der zweitplatzierten AfD gelandet. Daraufhin kündigte der als liberal geltende CDU-Spitzenkandidat Senftleben an, den Partei- und Fraktionsvorsitz sowie den Vorsitz in der Sondierungsgruppe für die Koalitionsfindung niederzulegen.