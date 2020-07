Über 90-Jähriger international für Kampf für Brasiliens Ureinwohner bekannt

Brasilianischer Häuptling Raoni ins Krankenhaus eingeliefert

Rio de Janeiro (AFP) - Der brasilianische Häuptling Raoni Metuktire, der international als Menschenrechts- und Umweltaktivist bekannt ist, ist im Alter von über 90 Jahren in Brasilien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Grund sei ein allgemeiner Schwächezustand, doch sei sein Gesundheitszustand "stabil", teilte die französische Nichtregierungsorganisation Planète Amazone am Samstag mit. Er sei seit zwei Wochen krank, unter anderem mit Fieber, sei aber negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden, mit dem sich viele Indigene in Brasilien infiziert haben.

Häuptling Raoni Metuktire im Januar © AFP

Das Oberhaupt des Volks der Kayapó macht sich seit langer Zeit international für die Rechte der Ureinwohner Brasiliens stark und für den Schutz des Regenwaldes. Er ist auch ein erklärter Gegner des rechtsradikalen brasilianischen Staatschefs Jair Bolsonaro. Vergangenes Jahr wurde er wegen seines Kampfes gegen die Abholzung im Amazonasgebiet für den Sacharow-Preis des Europaparlaments nominiert.