72-Jähriger stellt sich der Polizei und tritt zwölfjährige Haftstrafe an

Brasiliens Ex-Präsident Lula ist auf dem Weg ins Gefängnis

São Bernardo do Campo (AFP) - Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva tritt nach einem mehrtägigen Nervenkrieg mit den Behörden seine Haftstrafe an. Der wegen Korruption zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilte Politiker stellte sich am Samstagabend der Polizei. Er verließ das Gewerkschaftshaus in São Bernardo do Campo und sollte anschließend nach Curitiba gebracht werden, wo er seine erste Nacht im Gefängnis verbringen wird.

Brasiliens Ex-Präsident Lula ist in Polizeigewahrsam © AFP

Lula wurde nach seiner Festnahme zunächst nach São Paulo gebracht, wo er sich in der Zentrale der Bundespolizei einer medizinischen Untersuchung unterzog. Anschließend sollte er zum Haftantritt nach Curitiba geflogen werden. In dem Gefängnis in der südbrasilianischen Stadt erwartet ihn eine etwa 15 Quadratmeter große Zelle mit eigenem Bad.

Anhänger des früheren Präsidenten hatten am Samstag zunächst versucht, seine Inhaftierung zu verhindern, indem sie die Ausfahrt des Gewerkschaftsgebäudes blockierten. Lula musste zunächst wieder aus seinem Auto aussteigen und in das Gebäude zurückkehren. Später bahnte er sich dann mithilfe seiner Leibwächter den Weg durch die Menge und wurde von Beamten der Bundespolizei in Gewahrsam genommen.

Lula hatte am Freitagabend eine Frist verstreichen lassen, sich freiwillig zum Antritt seiner zwölfjährigen Haftstrafe zu stellen. Er verschanzte sich mit Parteifreunden in dem Gewerkschaftshaus in São Bernardo do Campo. Seine Anwälte legten nochmals Rechtsmittel gegen die Haftstrafe ein, scheiterten damit aber vor dem Obersten Gericht des Landes.

Am Samstag kündigte Lula schließlich an, dass er seine Haftstrafe antreten werde. Er werde dem gegen ihn erlassenen Haftbefehl folgen, obwohl er unschuldig sei, sagte er in einer Rede vor tausenden Anhängern in São Bernardo do Campo.

Lula, der Brasilien von 2003 bis 2010 regierte, bezichtigte Brasiliens leitenden Anti-Korruptions-Richter Sérgio Moro der Lüge. Justiz und Medien hätten ihn davon abhalten wollen, bei der diesjährigen Präsidentschaftswahl zu kandidieren, sagte der 72-Jährige. Der linke Politiker galt bislang als aussichtsreichster Kandidat für den Urnengang im Oktober. Lula kündigte an, seine Unschuld zu beweisen und "größer, stärker" aus der Haft zurückzukehren.

Der Politiker der Arbeiterpartei war im vergangenen Jahr wegen Verwicklung in einen weitverzweigten Korruptionsskandal und Geldwäsche verurteilt worden. Dem Urteil zufolge ließ sich er sich während seiner Präsidentschaft von der größten brasilianischen Baufirma OAS eine Luxuswohnung in der Küstenstadt Guarujá im Bundesstaat São Paulo sowie eine große Geldsumme in bar schenken. Der Baukonzern soll im Gegenzug bei Verträgen mit dem staatlich kontrollierten Ölkonzern Petrobras begünstigt worden sein.

Die Petrobras-Affäre erschüttert die brasilianische Politik seit Jahren. Zahlreiche Geschäftsleute und Politiker verschiedener Parteien sind darin verwickelt. Petrobras soll zu überteuerten Bedingungen Aufträge an Baukonzerne und andere Firmen vergeben haben. Diese zahlten wiederum Bestechungsgelder an Politiker und Parteien.

Auch gegen den amtierenden Präsidenten Michel Temer von der rechtskonservativen Partei der demokratischen Bewegung (PMDB) werden Korruptionsvorwürfe erhoben. Mehrere Minister seiner Regierung mussten bereits zurücktreten.