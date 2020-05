Ultrarechter Staatschef Bolsonaro hält Einschränkungen für überflüssig

Brasiliens Gesundheitsminister im Streit um Corona-Kurs zurückgetreten

Brasília (AFP) - Brasiliens ultrarechter Staatschef Jair Bolsonaro hat in der Corona-Krise bereits seinen zweiten Gesundheitsminister verschlissen: Nelson Teich reichte am Freitag wegen "Unvereinbarkeit" mit der Corona-Politik des Staatschefs seinen Rücktritt ein, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ministeriumskreisen erfuhr. Teich war weniger als einen Monat im Amt. Seinen in der Bevölkerung beliebten Vorgänger Luiz Henrique Mandetta hatte der Präsident Mitte April entlassen.

Der jetzt zurückgetretene Teich (links), Bolsonaro © AFP

Bolsonaro steht in der Corona-Krise schwer unter Druck: Während die Zahl der Infektionen in dem südamerikanischen Land rasant steigt und inzwischen fast 14.000 Corona-Tote gemeldet wurden, hält der rechtsradikale Staatschef Ausgangssperren und andere Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie weiterhin für überflüssig.

Experten weisen darauf hin, dass die Testkapazitäten allerdings sehr begrenzt seien und daher wahrscheinlich viele Fälle unentdeckt blieben. Die Zahl der Infizierten in dem 210-Millionen-Einwohner-Land könne daher um ein Vielfaches höher sein als offiziell angegeben.

Bolsonaro, ein erklärter Bewunderer von US-Präsident Donald Trump, stellt wie dieser auch die von den Bundesstaaten ergriffenen Corona-Schutzmaßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen regelmäßig in Frage. Die Lungenkrankheit Covid-19 bezeichnete er als "kleine Grippe". Sein vorheriger Gesundheitsminister Mandetta hatte sich für striktere Corona-Auflagen eingesetzt.