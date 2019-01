Brasiliens Präsident Bolsonaro lockert Waffengesetze

Rechtsradikaler Staatschef erfüllt Wahlversprechen

Brasília (AFP) - Brasiliens ultrarechter Staatschef Jair Bolsonaro hat am Dienstag per Dekret die Regeln zum Waffenbesitz gelockert. Damit erfüllt der seit dem 1. Januar amtierende Präsident ein zentrales Wahlversprechen seines Programms für "Recht und Ordnung". Bei der im Fernsehen direkt übertragenen Zeremonie im Präsidentenpalast Planalto in Brasília erklärte Bolsonaro, um das "Recht auf Notwehr" zu gewährleisten, werde er als Präsident "diese Waffe benutzen" - dabei zeigte er seinen Kugelschreiber.

Bolsonaro beim Unterzeichnen des Waffendekrets © AFP

Das Dekret ermöglicht nach Bolsonaros Worten "guten Bürgern", schneller Waffen zu erwerben. In Lateinamerikas größtem Land wurden im Jahr 2017 fast 64.000 Morde registriert. Damit ist Brasilien weltweit einer der gefährlichsten Staaten außerhalb eines Kriegsgebiets. Die Lockerung der Waffengesetze durch Bolsonaro könnte nach Meinung von Kritikern dazu führen, Gewaltverbrechen weiter anzuheizen.