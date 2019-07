35-jähriger Eduardo Bolsonaro ist derzeit Abgeordneter

Brasiliens Präsident könnte Sohn zum Botschafter in den USA machen

Brasília (AFP) - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro erwägt, seinen jüngsten Sohn Eduardo zum Botschafter in Washington zu machen. Der ultrarechte Staatschef sagte am Donnerstag in der Hauptstadt Brasília, der 35-jährige Abgeordnete sei mit den Kindern von US-Präsident Donald Trump befreundet, spreche Englisch und Spanisch und habe "sehr viel" internationale Erfahrung. "Meiner Meinung nach könnte er der Richtige sein."

Eduardo (l.) und Jair Bolsonaro © AFP

Die Entscheidung liege aber bei seinem Sohn, betonte Bolsonaro. Denn um das Botschafteramt anzutreten, müsste er sein Abgeordnetenmandat niederlegen.

Eduardo Bolsonaro wiederum sagte, er habe bislang keine offizielle Anfrage erhalten. Er wäre aber bereit, sein Parlamentsmandat abzugeben, wenn "der Präsident mir diese Mission anvertraut".

Die Äußerungen folgen nur einen Tag nach Eduardo Bolsonaros 35. Geburtstag. Der Präsidentensohn hat damit das Mindestalter erreicht, das in Brasilien für eine Ernennung zum Botschafter notwendig ist.

Schon während des Präsidentschaftswahlkampfes in Brasilien und in den ersten Monaten seines Vaters als Staatschef diente Eduardo diesem als diplomatischer Berater. Er begleitete den Präsidenten bei mehreren Auslandsreisen und auch bei dessen Washington-Besuch im März. Dort war Eduardo Bolsonaro der einzige brasilianische Vertreter bei einem privaten Treffen seines Vaters mit Trump im Oval Office des Weißen Hauses.