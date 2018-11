Tusk: EU hat ihre Einheit unter Beweis gestellt

Brexit-Gipfel kann nach Gibraltar-Deal zwischen Madrid und London stattfinden

Madrid (AFP) - Nach 17 Monaten schwieriger Verhandlungen können Großbritannien und die EU am Sonntag ihr Brexit-Abkommen unterzeichnen. Der spanische Regierungschef Pedro Sánchez gab am Samstag nach einer Einigung mit London zu Gibraltar seinen Widerstand auf und kündigte an, das Abkommen bei dem EU-Sondergipfel in Brüssel ebenfalls zu unterzeichnen. EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, die Europäische Union habe all ihre Verhandlungsziele erreicht und "den Test der Einheit und Solidarität bestanden".

Die EU und Großbritannien regeln ihr Verhältnis neu © AFP

"Spanien hat sein Veto aufgehoben und wird für den Brexit stimmen", sagte Sánchez nach einer Unterredung mit König Felipe VI. in einer live übertragenen Fernsehansprache. Möglich mache dies die Einigung über Gibraltar. "Europa und Großbritannien haben Spaniens Forderungen akzeptiert", hob Sánchez hervor.

Ein britischer Regierungssprecher sicherte derweil zu, auch nach dem Brexit Spanien in Entscheidungen über Gibraltar einzubinden. Die britische Regierung habe mit Madrid "konstruktive" Gespräche über bestimmte Aspekte geführt, die Gibraltar betreffen, sagte der Sprecher in London. In der Zukunft wolle London "dieselbe Herangehensweise" verfolgen.

Noch am Freitag hatte Sánchez mit einer Absage des Gipfels gedroht, bei dem am Sonntag das Austrittsabkommen mit Großbritannien beschlossen werden soll. Er pochte auf eine Klarstellung, wonach es vor jeder Vereinbarung, die Gibraltar betrifft, zuerst eine Einigung zwischen Madrid und London geben muss.

Die Halbinsel Gibraltar im Süden Spaniens gehört seit 1713 zu Großbritannien, wird aber von Spanien bis heute zurückgefordert. Viele Spanier pendeln zu der Halbinsel, um dort zu arbeiten.

Nach Einschätzung von EU-Experten hat Spanien bei dem Austrittsvertrag kein Veto-Recht, da das Abkommen formal lediglich mit einer qualifizierten Mehrheit verabschiedet werden muss. Dennoch strebte die EU aus politischen Gründen eine einvernehmliche Lösung an.

Noch während Sánchez die Gibraltar-Einigung verkündete, versandte Tusk die offizielle Einladung zu dem Gipfel. Demnach tauschen sich die Staats- und Regierungschefs der 27 verbleibenden EU-Länder ab 9.30 Uhr zunächst mit EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani aus. Nach einer Arbeitssitzung kommen sie schließlich mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammen.

Tusk schrieb in der Einladung, die EU habe durch ihre Verhandlungserfolge "die Risiken und Verluste" durch den Brexit eingedämmt. "In dieser entscheidenden Zeit hat die EU den Test der Einheit und Solidarität bestanden", lobte der Ratspräsident. Zugleich hob er hervor, dass beide Seiten sich um "ein gutes und faires Abkommen" bemüht hätten. "Während dieser Verhandlungen wollte niemand irgendjemanden besiegen."

Bei dem Gipfeltreffen soll außer dem Austrittsvertrag auch eine politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU unterzeichnet werden. May wollte am Samstagabend in Brüssel abschließende Gespräche mit Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker führen. Europäischen Diplomaten zufolge standen aber keine substanziellen Verhandlungen mehr an.

Sollten die Brexit-Vereinbarungen in Brüssel abgesegnet werden, muss May noch die Unterstützung des britischen Parlaments für die Vereinbarungen erhalten. Sie ließ offen ob sie anderenfalls zurücktreten werde.

Ihr Finanzminister Philip Hammond warnte am Samstag in der BBC vor einem EU-Austritt ohne ein Abkommen. Er sei überzeugt, dass in diesem Fall "die Konsequenzen für die britische Wirtschaft in der Tat sehr ernst sein werden".

Die nordirische Democratic Unionist Party (DUP), von deren Unterstützung im britischen Parlament Mays Regierung abhängig ist, forderte die Premierministerin erneut von einer Abkehr von dem Brexit-Abkommen auf. May dürfe nicht "einen Deal um jeden Preis" schließen, sagte Vize-Parteichef Nigel Dodds bei einem DUP-Parteitag in Belfast und verlangte: "Premierministerin - werfen sie den Backstop in den Müll. Gemeint ist damit die geplante Auffanglösung für Nordirland, wonach die britische Provinz nach der Übergangsphase in der EU-Zollunion bleibt und weite Teile der Bestimmungen des Binnenmarktes übernimmt.