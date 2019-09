Brexit-Unterhändler Barnier informiert Spitzen des EU-Parlaments

Brüssel (AFP) - Der europäische Brexit-Unterhändler Michel Barnier informiert am Donnerstag die Spitzen des Europaparlaments über den Stand der Gespräche über den britischen EU-Austritt. Barnier trifft am Vormittag Parlamentspräsident David Sassoli und die Chefs der Fraktionen. Sassoli gibt danach eine Pressekonferenz (12.15 Uhr). Angesichts der verfahrenen innenpolitischen Lage in Großbritannien hat sich die EU in den vergangenen Wochen verstärkt auf einen ungeregelten Brexit ohne Abkommen mit London vorbereitet.

EU-Brexit-Unterhändler Barnier © AFP

Großbritannien tritt nach bisherigem Stand am 31. Oktober aus der Europäischen Union aus. Premierminister Boris Johnson will den Brexit zu diesem Datum notfalls auch ohne Abkommen mit der EU vollziehen. Das britische Parlament verabschiedete in der vergangenen Woche jedoch ein Gesetz, das einen sogenannten No-Deal-Brexit ausschließt und ohne Einigung mit Brüssel eine Verschiebung des Austritts um drei Monate vorsieht.