Fall weckt Erinnerungen an Tragödie aus dem Jahr 2000

Britische Medien: 39 Tote in Lkw waren chinesische Staatsbürger

London (AFP) - Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllastwagen in der Nähe von London haben mehrere britische Medien Angaben zur Identität der Toten gemacht. Es soll sich um chinesische Staatsbürger handeln, wie verschiedene Medien am Donnerstag berichteten. Die Leichen waren am Mittwoch in einem Industriegebiet in Grays östlich von London entdeckt worden.

Ermittler am Leichenfundort © AFP

Nach der Festnahme des Lkw-Fahrers wegen Mordverdachts hatte die britische Polizei in der Nacht zum Donnerstag zwei Wohnungen in Nordirland durchsucht. Diese sollen im Zusammenhang mit dem 25-jährigen Fahrer stehen.

Der Fund der 39 Leichen hatte landesweit Entsetzen ausgelöst. Der Fall weckt Erinnerungen an eine Tragödie aus dem Jahr 2000: Damals waren im südenglischen Hafen von Dover in einem Lastwagen die Leichen von 58 chinesischen Migranten gefunden worden.