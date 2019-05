Regierungschefin könnte übergangsweise für rund sechs Wochen im Amt bleiben

Britische Medien: May will Freitag ihren Rücktritt erklären

London (AFP) - Großbritanniens Premierministerin Theresa May will britischen Medienberichten zufolge am Freitag ihren Rücktritt erklären. "Theresa May wird am Freitagvormittag das Datum für ihren Rückzug aus der Downing Street bekanntgeben", berichtete die BBC auf ihrer Internetseite unter Berufung auf Regierungsmitglieder.

Großbritanniens Premierministerin Theresa May © AFP

Die konservative Regierungschefin will im Laufe des Tages mit dem einflussreichen Tory-Abgeordneten Graham Brady zusammenkommen, dem Vorsitzenden des sogenannten 1922-Ausschusses der Tories. Der Ausschuss ist für die Partei-Organisation zuständig. Der "Times" zufolge will May dann die Details und vor allem den Zeitplan für ihren Rückzug festlegen.

Dem Blatt zufolge könnte May noch für etwa sechs Wochen im Amt bleiben. In dieser Zeit würden die Tories einen Nachfolger bestimmen. Ex-Außenminister und Brexit-Hardliner Boris Johnson wird als möglicher Nachfolger gehandelt.