Wohnungen in London und Bishop's Stortford durchsucht

Britische Polizei durchsucht zwei Wohnungen nach Stichwaffen-Angriff

London (AFP) - Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Stichwaffenangriff in London hat die britische Polizei zwei Wohnungen durchsucht. Anti-Terror-Einheiten durchsuchten im Rahmen ihrer Ermittlungen zu dem Angriff am Montag eine Wohnung im Süden der britischen Hauptstadt sowie in Bishop's Stortford nördlich von London.

Polizeieinsatz nach Stichwaffen-Angriff © AFP

Am Sonntagnachmittag hatte ein erst kürzlich aus der Haft entlassener Islamist mindestens zwei Passanten verletzt, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Der Täter trug eine Attrappe, die wie eine Sprengstoffweste aussah. Laut britischen Medienberichten war der Mann im Jahr 2018 wegen 13 terroristischer Delikte verurteilt und kürzlich vorzeitig auf freien Fuß gesetzt worden.

Die britische Hauptstadt war in den vergangenen Jahren mehrfach von islamistischen Anschlägen erschüttert worden. Der britische Premierminister Boris Johnson kündigte Gesetzesverschärfungen an.