Britische Premierministerin May trifft Juncker in Brüssel

Brüssel (AFP) - Zur Vorbereitung des EU-Sondergipfels zum Brexit reist die britische Premierministerin Theresa May heute nach Brüssel. Sie kommt dort mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen (17.30 Uhr). Das Treffen sei "Teil der andauernden Verhandlungen" über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit, erklärte die britische Regierung. Eine politische Erklärung dazu soll am Sonntag zusammen mit dem Austrittsvertrag bei dem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel verabschiedet werden.

May und Juncker im Oktober © AFP

Großbritannien tritt Ende März aus der EU aus. Die Unterhändler beider Seiten hatten sich vergangene Woche auf den Austrittsvertrag verständigt, der einen geordneten Brexit ermöglichen soll. Der Vertrag muss aber noch zahlreiche Hürden nehmen, unter anderem im Parlament in London. Der Text der Erklärung zu den künftigen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Sie bezieht sich auf die Zeit nach einer Übergangsphase bis Ende 2020, in der Großbritannien noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleibt.