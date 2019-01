Regierungschefin beginnt noch am Abend mit Gesprächen über neuen Brexit-Plan

Britische Premierministerin May übersteht Misstrauensvotum im Unterhaus

London (AFP) - Die Regierung von Premierministerin Theresa May hat das Misstrauensvotum im britischen Unterhaus überstanden. 325 Abgeordnete sprachen May bei der Abstimmung am Mittwochabend in London das Vertrauen aus, 306 Parlamentarier votierten gegen sie. Das Unterhaus hatte am Dienstagabend mit großer Mehrheit gegen den zwischen der britischen Regierung und der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag gestimmt, Oppositionsführer Jeremy Corbyn beantragte daraufhin das Misstrauensvotum.

May lud die Chefs der Oppositionsparteien noch für Mittwochabend zu Einzelgesprächen über einen neuen Brexit-Plan ein. Die Regierungschefin muss bis Montag einen neuen Plan zum Ausstieg aus der EU vorlegen. Mehrere Szenarien sind möglich: Sie könnte versuchen, weitere Zugeständnisse von Brüssel zu erreichen und das Abkommen dann erneut zur Abstimmung stellen. Denkbar ist auch die Forderung nach einer Verschiebung des Austrittsdatums - oder ein ungeordneter Brexit am 29. März.

Das Misstrauensvotum, das erste gegen eine britische Regierung seit 26 Jahren, überstand die 62-Jährige mit einer Mehrheit von 19 Stimmen. Bei der Abstimmung über das Brexit-Abkommen am Dienstagabend hatte May dagegen eine historische Niederlage erlitten, eine solche Pleite hatte es für eine britische Regierung seit den 1920er Jahren nicht mehr gegeben.

Die nordirische Partei DUP, die Mays Minderheitsregierung unterstützt, hatte danach aber bereits angekündigt, im Gegensatz zu Dienstag am Mittwoch für May stimmen zu wollen. Auch parteiinterne Kritiker hatten dies angekündigt.