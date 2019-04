Mehrere Treffen in den kommenden Tagen geplant

Britische Regierung und Opposition setzen Brexit-Gespräche fort

London (AFP) - Die britische Regierung will ihre Verhandlungen mit der oppositionellen Labour-Partei über einen Brexit-Kompromiss in den kommenden Tagen fortsetzen. Es seien mehrere Treffen zu Themen wie Umweltstandards, Arbeitnehmerrechte und die künftige sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit der EU geplant, sagte Vize-Premierminister David Lidington am Sonntag der BBC. Er hoffe, dass nach dem Ende der Osterpause des Parlaments am 23. April eine Bilanz der Gespräche vorgelegt werden könne.

Premierministerin May (r.) und Oppositionsführer Corbyn © AFP

Eine Entscheidung dürfe nicht länger hinausgezögert werden, sagte Lidington. Es seien "Kompromisse auf beiden Seiten" nötig. Sollte keine Einigung erzielt werden, solle das Unterhaus erneut über verschiedene Brexit-Optionen abstimmen und sich auf eine Variante festlegen. Die Regierung werde den Vorschlag dann umsetzen.

Die EU und Großbritannien hatten sich vor wenigen Tagen auf eine Verschiebung des Brexit bis zum 31. Oktober geeinigt. Das britische Unterhaus hatte das Austrittsabkommen mit der EU zuvor bereits drei Mal abgelehnt. Premierministerin Theresa May hofft aber weiterhin darauf, einen ungeordneten Brexit abwenden zu können.